Bagarre, insultes, offenses… : Quand les représentants du peuple font honte

Les députés ont encore une fois fait parler d’eux, vendredi dernier. Et ils continuent de se faire remarquer, mais avec la pire des manières. De la bagarre spectaculaire entre Ousmane Sonko et Amadou Mbéry Sylla aux menaces de Aliou Dembourou Sow de sortir ses machettes contre Toussaint Manga, aux vulgaires insultes proférées par celui-ci, le comportement des parlementaires inquiète plus d’un suscitant ainsi de vives réactions notamment sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ces attitudes ne sont pas nouvelles chez les députés qui n’hésitent pas à en venir aux mains sous le regard des caméras.

Spécialiste de la communication, Jean Sibadioumeg Diatta souligne que même si l’Assemblée nationale a toujours été un lieu de débats souvent houleux, la dernière législature a habitué les Sénégalais à la prédominance d’une certaine violence sur toutes ses formes. “Cette violence, caractéristique de notre nouvelle société, se retrouve dans ce lieu hautement symbolique”, a fait remarquer l’enseignant-chercheur à l’Université Assane Seck (Uasz) de Ziguinchor. Il est d’avis que l’attitude des députés ternit plus l’image de l’institution parlementaire que celle de leurs formations politiques respectives. Car, à l’Hémicycle, on parle plus de groupes parlementaires que de partis. “En communication, la question de l’image est centrale car tout tourne autour d’elle. Malheureusement, cette image du député ternit fortement celle de l’institution et on est en face d’une certaine désacralisation de l’Assemblée nationale”, a-t-il rappelé. “Cette violence finit par banaliser la fonction de député”, a fait savoir notre interlocuteur.