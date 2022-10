Un incident s’est produit ce dimanche à la Sicap Karack. En effet, les sicapois ont vécu hier une soirée mouvementée entre deux camps qui s’acharnent à la mosquée de Karack lors d’une assemblée générale.

Selon les informations, des partisans de l’imam Ousmane Diop et de l’imam Khalifa Ndiaye se sont battus avec acharnement à la mosquée Sicap-Baobab. Les deux camps esquivent le blâme pour ces débordements pathétiques. Selon certains témoins oculaires, Imam Khalifa Ndiaye, sympathisant du maire de Dakar a volé 5 millions de francs à la caisse.

Ce dernier s’est prononcé aujourd’hui sur cette incident pour démentir les accusations, le bureau du comité de Gestion aussi a démenti et apporté des éclaircissements.

“Le Bureau du comité de Gestion dément formellement toutes les allégations passées hier soir et aujourd’hui dans la presse concernant Imam Khalifa Babacar Ndiaye.

Le Bureau rappelle juste qu’il s’agissait d’une Assemblée Générale de renouvellement. Moi qui suis Président je n’ai pas connaissance d’un quelconque vol ou de détournement dans les caisses de la mosquée. Le récent rapport de la commissaire aux comptes que je détiens et que le bureau publiera au besoin nous décrit une situation normale de nos caisses. L’Imam Khalifa est bien membre de bureau et n’occupe que le poste d’adjoint chargé à la pédagogie. Il ne siège même aux réunions de bureau.

Les incidents notés émanent de la présence de personnes étrangères à la localité, transportés dans des bus « Ndiaga Ndiaye » pour participer illégalement à l’AG.

Nous écartons toute activité politique dans le bureau et nous ne débattons même pas de la situation politique au Sénégal. Chaque membre est libre d’adhérer où il veut” déclare le Président Birame Codou Mbengue