Baccalauréat en Afrique : Le règne de la tricherie

Un étudiant qui se déguise en femme à Diourbel pour passer les épreuves du baccalauréat à la place de sa copine. Voilà la dernière trouvaille au Sénégal, lors de la session normale du bac organisé en fin juillet 2021. Et depuis, les faits ne cessent d’être commentés dans les médias et sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, l’étudiant et la candidate ont été placés sous mandat de dépôt, lundi 2 août.

Au Niger, l’Office du Baccalauréat du Niger (OBN) s’est réuni, le samedi 31 juillet 2021, avec la Haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HALCIA) et les présidents des jurys du baccalauréat pour préparer la session à venir.

Pourquoi cette propension à la triche ? La principale raison coule de source : le faible taux de réussite. En Afrique subsaharienne, les 64,42% de taux de réussite au Bénin en 2021 restent une exception, y compris Bénin où le taux de réussite atteint difficilement 50%. En vérité, le taux de réussite dans ces pays se situe entre 20 et 40%. Il atteint même difficilement les 40%, comme en témoignent les 29% de la Côte d’Ivoire cette année. Le taux d’échec se situe donc entre 60 et 70% chez les candidats au bac.

Au Maghreb, la situation est similaire en Tunisie qui peine à atteindre 40%. Par contre, le taux de réussite est bon au Maroc (81% en 2021, 79% en 2020 et 78% en 2019) et acceptable en Algérie avec 61,17% cette année contre 55% en 2020 et 54% une année plus tôt.