Babacar Justin Ndiaye : « Si le Mali s’affaisse, le Sénégal dira adieu à ses rêves d’émergence »

De l’avis de Babacar Justin Ndiaye, le Sénégal a bien raison de contribuer à l’effort de guerre contre le terrorisme au Saleh. Le journaliste et analyste politique estime que notre pays participe, non seulement pas pour aider son voisin, mais pour son pour sa propre sécurité et celle de l’Afrique de l’Ouest. « Si le Mali s’affaisse, observe dans les colonnes de L’Observateur, toute la région de Kayes se déversera dans la région de Tambacounda. Avec deux ou trois millions de personnes subitement réfugiées sur son sol, le Sénégal dira adieu à ses rêves d’émergence et sombrera dans les cauchemars…du naufrage économique. Sans parler du possible dynamitage du barrage de Manantali par des islamistes allergiques aux fluerons d’une certaine technologie occidentale.»