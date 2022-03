Babacar Gaye quitte la vice-présidence du Pld/And Suqali

Membre fondateur du Parti des Libéraux et Démocratiques (Pld/And Suqali), Babacar Gaye démissionne de son poste de vice-président de ladite formation politique issue des flancs du Parti Démocratique Sénégalais (Pds). Il en a informé le président du parti, Oumar Sarr.

Dans une lettre adressée au président du Pld/And Suqali, l’ancien chargé de communication du Pds écrit qu’après mûre réflexion, c’est avec beaucoup de peine qu’il décide de se décharger de ses fonctions de vice-président chargé de l’orientation idéologique et des affaires administratives du parti. Babacar Gaye ajoute qu’il était de son devoir d’accompagner le parti dans ses premiers pas.

«Ce n’était pas facile de faire le choix de la rupture avec le Pds. En créant le Pld/And Suqali, il y avait un espoir de changer de paradigmes et de méthodes. Tout n’a pas été parfait même si nous pouvons nous satisfaire d’un ancrage partout dans le pays», a souligné Monsieur Gaye qui, toutefois, reste membre du parti.

En fait, Babacar Gaye compte dorénavant poursuivre son engagement au service du pays avec moins de responsabilité dans un parti politique qui exige de la présence et des sacrifices, et surtout plus de liberté dans la prise en charge de ses responsabilités citoyennes.