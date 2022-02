Baaba Maal aux Lions : « Vous inscrivez vos noms en lettres d’or sur les plus belles pages de notre histoire »

La victoire des Lions du Sénégal à la CAN 2021 ne laisse pas indifférent l’artiste compositeur international Elhadji Beydi Baba Maal. Bien au contraire, le leader du Dande Lenol, comme beaucoup d’autres personnalités, a exprimé a manifesté sa joie de voir les poulains de Aliou Cissé remporter le sacre continental au Cameroun. À travers sa travers sa page Facebook l’artiste n’a pas caché son bonheur en félicitant les « Lions » en ces termes : « Chers lions, après votre belle et éclatante victoire à la 33e édition de la phase finale de la coupe d’Afrique des Nations, il me plaît au nom de mon orchestre le Daande Lenol et du mien propre de vous adresser mes chaleureuses félicitations. En donnant à notre cher pays son premier trophée continental, vous inscrivez vos noms en lettres d’or sur les plus belles pages de notre histoire. Pour toute cette immense joie et fierté que vous avez données à notre nation, nous vous disons jarejeuf ».