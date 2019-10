Les agents des Douanes du Centre, précisément les Subdivisions de Kaolack et de Fatick, ont réussi un grand coup de filet le week-end dernier.

C’est d’abord les éléments de la Subdivision de Kaolack qui ont donné le ton avec la saisie de 2 berlines remplies de faux médicaments. Lesdits véhicules ont été interceptés dans le rayon Firgui-Sanghap-Diaglé lors d’une opération combinée et synchronisée des éléments de la Brigade commerciale de Keur Ayip, de la brigade mobile de Nioro et des agents en service au siège de la Subdivision. La valeur des médicaments saisis sur les deux berlines est estimée à plus de 43 millions F Cfa. Ils sont essentiellement composés de viagra, de « gold caps », de « paradicolo », « ibuprofen » de « really extra » et de « paracétamol » entre autres produits.

Au même moment, la brigade maritime de Toubacouta de la Subdivision de Fatick, a intercepté 250 kg de faux paracétamol à Dioffior avant d’arraisonner une pirogue pleine de chanvre indien dans les eaux de Djinack vers 6 h 30, dimanche 27 octobre 2019. La cargaison contenait 200 kg de chanvre indien pour une valeur estimée à près de 16 millions F Cfa. Les deux conducteurs de la pirogue ont été arrêtés et déférés au Parquet.

Pour rappel, la brigade maritime de Foundougne (même zone) avait saisi la semaine dernière 210Kg de chanvre indien dans un véhicule venant de la Casamance.