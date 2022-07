Autopsies de Idrissa Goudiaby : La position ferme du président de l’Ordre des médecins

Dans son édition de ce samedi, le journal informe avoir sollicité ce dernier pour savoir si des sanctions seraient prises contre le médecin qui a pratiqué la première autopsie au cas où les conclusions de la deuxième s’avéraient authentiques. Le président de l’Ordre est resté ferme : pas de commentaires.

Le premier rapport d’autopsie fait état d’une mort par objet contondant et tranchant. Cette conclusion est remise en cause par la contre-expertise : «Les lésions présentées par Idrissa Goudiaby sont compatibles avec une mort violente par arme à feu avec orifice d’entrée endo-buccal commissural droite et orifice de sortie assétéro-parotidien droit responsable d’un choc hémorragique et du décès.»

Ces contractions ont poussé le procureur de Ziguinchor à réagir. Face à la presse hier, vendredi, il a annoncé qu’il va commander une troisième et dernière autopsie. Et que, pour l’heure, il ne rejette aucun des deux rapports déjà déposés sur son bureau.