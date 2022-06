Augmentation des salaires : Le Saemss et le Cusems mettent la pression sur le gouvernement

Alors que le gouvernement et les syndicats se sont retrouvés, hier mardi, pour l’analyse et la correction des bulletins de salaire, les enseignants membres du Saemss et du Cusems ont décidé de durcir le ton.

Selon le quotidien L’AS, qui donne la nouvelle dans son édition de ce mercredi, ces deux syndicats déroulent leur 12e plan d’actions à partir de ce mercredi 1er juin 2022 avec un débrayage à partir de 10 h.

Un mot d’ordre que Saourou Sène et ses camarades comptent poursuivre jusqu’au vendredi. Mieux, les syndicalistes vont boucler ce nouveau plan d’actions avec une grève totale prévue samedi.

Pour rappel, le gouvernement a pris l’engagement de faire un virement par émission spéciale pour compléter les augmentations sur les salaires au plus tard vendredi.