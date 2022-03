C’est une rumeur largement partagée sur le net qui fait trembler le Sénégal. Et menace sa stabilité. Elle parle de l’émission d’un mandat d’arrêt international décerné par le doyen des juges, Oumar Makham Diallo, à l’encontre du leader du Pastef, Ousmane Sonko, mise en examen suite aux accusations de viols répétés et menaces de mort portés à son encontre par la masseuse Adji Raby Sarr.

Si les avocats du leader de Pastef et maire de Ziguinchor refusent de commenter l’annulation in-extrémis de leur rencontre prévue ce lundi avec le doyen des juges pour préparer l’audition de Ousmane Sonko, les partisans de PROS, eux, ont conclu que “le juge a décerné un mandat d’arrêt contre Sonko.” Contrairement à cette rumeur, de nombreuses sources judiciaires consultées par Kéwoulo sont formelles: “il n’y a aucun mandat d’arrêt et aucun mandat d’amener n’a été décerné à l’encontre de Ousmane Sonko.” Et comme les avocats de Ousmane Sonko, le cabinet du doyen des juges s’est refusé à tout commentaire.

Toutefois, Kéwoulo qui avait appris que “le doyen des juges avait contacté les avocats de Ousmane Sonko pour trouver une date de son audition” avait déclaré que le maire de Ziguinchor avait fait le déplacement de Dakar. “Quand les avocats lui ont demandé quand est-ce qu’il pouvait se rendre disponible pour son audition, Sonko avait clairement dit qu’il était prêt à tout moment. Mieux, il avait pris les devants et était venu le Jeudi à Dakar pour se mettre à la disposition de la justice. Et, c’est quand on lui a notifié que le juge avait annulé la rencontre avec ses avocats qu’il est reparti à Ziguinchor, s’occuper de sa ville.”

Si rien ne permet de croire que le juge a décidé d’arrêter Ousmane Sonko par le biais du mandat d’arrêt, de nombreux praticiens du droit savent que, souvent, les juges ont recours à ce moyen coercitif pour humilier certaines personnes; alors qu’une simple convocation aurait suffit pour avoir l’inculpé en face de soi. Aux dernières nouvelles, Kéwoulo a appris que “c’est à cause de la présence de nombreux avocats de Ousmane Sonko à Ziguinchor, pour le procès des inculpés de “l’affaire de Boffa Bayotte” que la rencontre a été annulée. Une autre date sera arrêtée d’un commun accord.” Ont soutenu des sources judiciaires consultées par Kéwoulo.