AUDIT: la sodav apporte des précisions

la société sénégalaise du droit d’auteur et du droits voisins (sodav)reagit , suite à la demande qui a été faite au ministre de la culture et de la communication, avec toutes les parties prenante, dans le cadre de l’évaluation institutionnelle et financière et a la mise en place de la communication permanente de contrôle des sociétés de gestion collective.

À travers un communique paru sur sa page officiel Facebook, la sodav s’est voulu être précise et sincère , car selon eux ils ont toujours réclamé a la mise en place de la commission. Pour permettre de vulgariser tous les efforts fournis par l’édit structure.