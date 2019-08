Attaques contre Modou Lô : Abdou Bakhoum déclaré persona non grata aux Parcelles Assainies

Avant le combat de Modou Lô contre Eumeu Sène, Abdou Bakhoum qui n’est autre que le manager d’Ama Baldé avait affirmé que le Roc des PA ne sera jamais roi des arènes. Ses prédictions tombèrent à l’eau mais sans se décourager, il reviendra à la charge pour déclarer d’après nos confrères de Senégal7 que Modou Lô ne gardera pas très longtemps la couronne. Des attaques qui font mal à l’entourage de ce dernier et Abdou Bakhoum a été déclaré persona non grata aux Parcelles Assainies par les inconditionnels de Modou Lô : «Il avait dit dans un premier temps que le Roc des PA ne deviendra jamais Roi des arènes. Et après que l’on a posé la main sur la couronne, Abdou Bakhoum est revenu à la charge, en soutenant que notre règne sur le trône sera éphémère. C’est ce que l’on verra. Abdou Bakhoum n’est pas Dieu. Ce qui adviendra demain, seul Dieu le sait».