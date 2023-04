Depuis sa dernière sortie médiatique en rapport avec le 3éme mandat de Macky Sall, le leader du parti Rewmi et non moins président du conseil économique social et environnemental est attaqué par des autorités de tout bord appartenant à BBY. Les plus audacieuses lui demandent même de démissionner de son poste de Président du CESE.

Cependant, ces attaques ne semblent guère ébranlé Idrissa Seck qui par ailleurs a demandé à ses militants et souteneurs de ne point répondre à la provocation sauf si cela venait de Farba Ngom, de Abdoulaye Daouda Diallo ou de Macky Sall. “J’invite tous les responsables du parti REWMI à ne pas réagir aux attaques des responsables de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY), quelques violentes et inappropriées qu’elles puissent être.

Je les invite, en revanche, à ne réagir que s’ils entendent le Président de notre coalition ou à l’extrême limite, son Directeur de cabinet Abdoulaye Daouda Diallo, parler.

Je les invite à considérer toutes les autres attaques, puissent-elles émaner du Premier ministre Amadou Ba ou du Président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakar Oumar Youm, comme des insignifiances.

Je leur demande, par conséquent, de poursuivre l’application stricte de la feuille de route que je vous ai déclaré avoir été fixée par le Président de notre coalition: « Fortifier et consolider l’unité et la solidarité au sein de notre coalition. »

Sachez, enfin, que tout ce que je dirai et ferai, ne sera guidé que par une seule et unique boussole : l’intérêt national vital du Sénégal, « the vital national interest of Sénégal », écrit Idrissa Seck dans un communiqué rendu publique le lundi 17 avril 2023.