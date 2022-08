En dépit des problématiques soulevées par l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), lors de leur Assemblée générale ordinaire, qui se tient à Saly, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a néanmoins relevé certains efforts consentis par l’État.

Ainsi, pour le Ministre Malick Sall, le principal défi auquel le système judiciaire est présentement confronté consiste à développer ”une stratégie permettant de faire face à l’œuvre de décrédibilisation de l’institution savamment exécutée par certains de nos concitoyens, mus par des desseins inavoués”. Le Garde des Sceaux regrette que depuis quelque temps des individus mal intentionnés s’investissent à déconstruire l’excellente réputation des magistrats sénégalais.

”Par une action soutenue de désinformation, ces pourfendeurs de l’Institution judiciaire parviennent, hélas, à tromper la religion de certains de nos concitoyens en faisant naître chez ceux-ci une perception peu reluisante du service public de la Justice. Nourrissant leur funeste projet par des clichés superficiels, ces démolisseurs de nos institutions ne s’embarrassent pas de scrupules à travestir la vérité afin d’installer le doute dans l’esprit des justiciables et d’inciter ces derniers à adopter une posture de défiance à l’égard des autorités judiciaires”, a déploré le ministre.

Il juge cette démarche ”suicidaire”, car, explique t-il, elle crée une ambiance d’insécurité et menace la cohésion sociale. En ce sens, il affirme qu’il incombe à l’Etat de créer les conditions d’existence d’un service public de justice de qualité. Et pour y parvenir, il est nécessaire, selon le Garde de Sceaux de doter les cours et tribunaux de personnels en nombre suffisant et bien formés.