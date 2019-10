Assemblée générale des ferrailleurs : l’Union des Travailleurs de la Zone Sud s’oppose à l’importation du fer à béton

L’Union des Travailleurs de la Zone Sud, a tenu une Assemblée général, dimanche, pour étaler les difficultés qui plombent sur le bon déroulement de leur activité. Cette rencontre était également une occasion pour eux, de demander à l’Etat du Sénégal de barrer la route à l’importation du fer à béton. Car, pour eux, il y a des entités qui en font.



« Avec l’appui de Fabrimétal, je croire que rien ne nous est impossible. Dans la mesure où le président de la République, au Sénégal nous sommes 70 000 ferrailleurs. Avant l’interdiction de l’exportation, les Indiens exportaient 18 000 tonnes par mois. Ils injectaient 24 milliards, et l’Etat du Sénégal gagnait en taxe d’exportation, 350 millions de F CFA », a indiqué Ibrahima Coly, porte-parole de l’union.



Poursuivant ses propos, il invite l’Etat du Sénégal de mettre fin à l’importation du fer à béton. « Nous demandons à l’Etat du Sénégal de barrer la route à l’importation du fer à béton. Parce que nous avons des entités qui en font. Le président de la République avait avant sa première nomination à la tête de l’Etat promis 5 000 emplois aux Sénégalais », dit-il.



À en croire M. Coly, « avec l’interdiction de l’exportation, l’Etat a bougié presque 18 000 emplois au Sénégal. Les jeunes sont dans l’informel. Ils se lèvent le matin, ils vont à Coloban, et si c’est à Ziguinchor, vous allez à Boucotte on vous donne 40 000 vous faites le tour de la ville, vous donnez à votre bailleurs, au minimum vous gagnez 7000 F CFA par jour. Ce qui vous fait, 210 000 F CFA le mois. C’est le salaire minimum d’un cadre », livre Walf radio.