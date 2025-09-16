Les éléments de la police ont mené deux opérations réussies à Diamaguène Sicap Mbao et à Jaxaay, qui ont permis d’interpeller plusieurs individus pour tentative de vente de viande impropre à la consommation et pour vol de moto, le 12 septembre dernier.

Dans un premier temps, à Diamaguène Sicap Mbao, l’une des 16 communes d’arrondissement de la ville de Pikine, des agents du poste de police ont procédé à l’arrestation d’un individu domicilié à Jaxaay qui tentait de vendre avec un complice en fuite une chèvre morte et non égorgée. Lors de son audition, le mis en cause a avoué que la chèvre morte avait été ramassée à Yeumbeul par son présumé complice et que ce dernier lui aurait demandé de l’acheminer au marché pour la mise en vente. Le mis en cause a été placé en garde à vue et il est poursuivi pour « tentative de mise en danger de la vie d’autrui ». Son complice, quant à lui, est activement recherché.

Au même moment, une patrouille des éléments du commissariat des parcelles Assainies et Niacoulrab (jaxaay) a permis l’interpellation d’une bande spécialisée dans le vol de motos, le 12 septembre dernier. Les suspects qui circulaient à bord d’une moto diakarta KTM ont pris la fuite dès l’arrivée des forces de l’ordre. Cependant, deux d’entre eux ont été rattrapés et l’exploitation du téléphone de l’un des suspects a révélé des discussions WhatsApp qui ont confirmé la préparation du vol.

Selon le journal Les Echos dans sa parution de ce mardi, le troisième suspect a finalement été arrêté dans son quartier à Keur Massar et il a avoué sa participation dans les faits qui lui sont reprochés. Le propriétaire de la moto quant à lui a reconnu la moto alors qu’il était venu porter plainte pour « vol de moto » survenu la veille.