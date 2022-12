L’affaire Amy Ndiaye Gniby, député de la mouvance présidentielle, victime de violence physique à l’Assemblée nationale alimente les débats. Saisi d’une plainte par le groupe parlementaire Benno pour «coups et blessures volontaires», le procureur de la République a ordonné l’arrestation des deux présumés auteurs, en l’occurrence Massata Samb et Mamadou Niang, députés du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur). Ces derniers, rapporte la presse en ligne, sont activement recherchés. Mais seulement, Amady Diouf est mal barré. Il est bloqué, rapportent des spécialistes du droit, par leur immunité parlementaire. Il s’agit de l’article 51 du règlement intérieur de l’Assemblée et de l’article 61 de la Constitution du Sénégal. Enseignant-chercheur en droit à l’université de Bambey, Dr. Abdoul Aziz Mbodji fait savoir qu’en cas de flagrant, le député peut être interpellé. «Mais le règlement intérieur de l’Assemblée nationale le protège. Les poursuites seront arrêtées dès que l’Assemblée nationale en fait la demande. C’est le sens inverse de la levée de l’immunité», précise-t-il dans un entretien accordé à WalfQuotidien.