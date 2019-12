Arrestation de Thiaat: c’est une simple vérification de police

Après quelques heures présence dans les locaux de la police des Parcelles Assainies, l’artiste Thiaat du mouvement Y’en a marre sera bientôt libre.

A en croire une source judiciaire consultée par Kewoulo, l’artiste actuellement retenu dans les locaux du commissariat de police pour la conduite d’un véhicule suspect -et non pour défaut de permis comme révélé par nos confrères de Seneweb- devait se soumettre à un contrôle. « Et après cette vérification il va incessamment quitter les locaux du commissariat. » A déclaré cette source.

Contrairement à ce que l’on pourrait craindre, il n’est nullement arrêté pour l’empêcher de participer à la marche du mouvement « Nio Lank » prévue demain vendredi contre l’augmentation du prix de l’électricité. Avec cette fin heureuse promise par notre source, on tend vers la description du climat social ; climat détérioré par la volonté du gouvernement d’augmenter le prix de l’electricite sans aucune consultation.