La vague de soutiens qui accompagne l’arrestation du journaliste Pape Alé Niang ne faiblit toujours pas. Et l’un actes fort de cet élan de solidarité a été posé par l’ancienne ministre d’Abdoulaye Wade, Mme Aïda Mbodj et son parti.

Membre de la coalition Yewwi Askan Wi, Mme Aïda Mbodj -qui fait office de doyenne de la coalition dirigée par Ousmane Sonko- est sortie de sa réserve pour marteler son soutien au journaliste Pape Alé Niang, arrêté dimanche dernier pour “divulgation de documents estampillés “Secret Défense.” Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Kéwoulo, la présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie (AND) Saxal Liggéey a dit “condamner vigoureusement l’arrestation arbitraire dans l’exercice de ses fonctions de M. Pape Alé Niang, journaliste.”

Visiblement outrée par cette arrestation qui rappelle des heures sombres des dictatures, Mme Aïda Mbodj a fait savoir que “sur le fondement d’une liberté de presse garantie par la Constitution du Sénégal et par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, And Saxal Liggéey exige “sa libération immédiate et sans condition.” Pour rappel, le journaliste, Pape Alé Niang, patron de dakarmatin.com arrêté le dimanche 6 novembre bénéficié d’un retour de parquet après avoir été déféré, ce matin, au tribunal. Il lui est reproché d’avoir publié des informations militaires non rendues publique par les autorités. A l’instar de la presse nationale et internationale, de nombreuses voix se sont fait entendre pour exiger sa libération.