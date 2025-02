Transition énergétique : Le BMN révolutionne l’accompagnement des entreprises avec un centre inédit

Appuyé par la Fondation Africaine pour le Climat (African Climate Foundation) et d’autres partenaires, le Bureau de Mise à Niveau (BMN) a lancé un projet ambitieux visant à animer le Centre de Production Propre du Sénégal (CPPS). Cette initiative a pour objectif de soutenir les entreprises nationales dans leur transition énergétique, en les aidant à devenir autonomes sur le plan énergétique.

L'initiative permettra ainsi aux entreprises sénégalaises de réduire leur dépendance aux énergies importées, tout en favorisant l'adoption de solutions énergétiques durables, économes et respectueuses de l'environnement. Cette démarche s'inscrit dans un effort plus large pour renforcer la résilience énergétique du pays et promouvoir un développement économique plus vert. Ainsi, le Centre de Production Propre du Sénégal (CPPS) se positionne comme un levier stratégique pour renforcer les capacités des experts nationaux, des entreprises et des institutions financières. Il vise également à fournir une assistance technique aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) en utilisant les méthodes de l'Efficiency and Cleaner Production (RECP). Cette initiative s'efforce d'améliorer le partage des bonnes pratiques et de faciliter le transfert de technologies durables, contribuant ainsi à la promotion d'une industrie plus compétitive, éco-responsable et résiliente. Rappelons qu'en 2010, le Bmn avait intégré dans son programme d'accompagnement, les volets environnement et efficacité énergétique. Ceci est pour mieux booster les entreprises à tourner vers la maitrise de l'énergie et aussi à investir sur l'impact environnemental de leurs activités. Cette rencontre a réuni experts environnementaux, enseignants-chercheurs, financiers, journalistes et experts en énergie et collectivités locales entre autre dans un hôtel de la place pour discuter et échanger sur la promotion de ce centre de production d'énergie propre.