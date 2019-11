Arachide : le Dg de Sonacos optimiste sur la campagne de commercialisation

Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), Modou Diagne, a annoncé mercredi que des mesures sont prises pour une bonne campagne de commercialisation de l’arachide en vue de laquelle la société s’est fixée l’objectif de dépasser la barre des 85.000 tonnes achetées l’année dernière.‘’Des mesures sont déjà prises pour une bonne campagne de commercialisation, et le financement est déjà réglé et est disponible’’, a-t-il dità la presse. Il s’exprimait au terme d’une tournée de prise de contact et de sensibilisation des producteurs du centre du pays sur les dispositions prises pour la campagne de commercialisation à venir.Le directeur général de la SONACOS a donné des assurances aux paysans quant aux dispositions prises par la société de déployer tous les efforts nécessaires afin d’acheter leurs graines. Et il leur a demandé de ne pas brader leurs productions au risque de le regretter après.‘’A la fin de la visite la semaine prochaine du patron de la filiale de la Banque islamique qui va financer la campagne, le prix au producteur sera annoncé ainsi que la date de démarrage de la campagne’’, a-t-il informé.Il a exprimé le souhait de voir les marchés se rapprocher des producteurs, une perspective qui va d’après lui se matérialiser avec l’introduction de centrales de stockage de la production. Ce dispositif sera généralisé si l’expérience s’avère concluante, indique le DG de la SONACOS. Il a précisé que Touba, Koungheul, Tambacounda et Kolda sont les villes choisies pour abriter ces centrales de stockage dans leur phase test. Il dit ne pas ‘’craindre la concurrence’’ qui, selon lui, ‘’pousse’’ plutôt sa société à s’améliorer.M. Diagne qui a visité des champs d’arachide à Wack Ngouna, Keur Socé, etc. et s’est dit confiant quant à la réussite de la campagne agricole.