Après Maître Moussa Diop et Barthélemy Diaz, Ousmane Sonko reçoit cheikh Bamba Dieye.

POLITIQUE

Sonko reçoit Cheikh Bamba Diéye et enregistre des ralliements

“J’ai eu l’honneur et le plaisir de recevoir mon frère, ami et collègue, Cheikh Bamba Diéye.

Nos discussions ont été très instructives, utiles et ont révélé beaucoup de points de convergence. J’ai eu également le plaisir de recevoir Monsieur Mouhamadou Diatta, accompagné d’une délégation de son mouvement Deugou Ligguey, et monsieur Babacar Diagne, président du mouvement Ande Défar Sunu Gokh de la commune de Ngayene Sabakh, dans le Saloum. Tous les deux sont venus marquer leur adhésion à notre projet”, informe le leader de Pastef.