Après la défaite et sa blessure, Abdou Diallo réagit...

Mauvaise entrée en matière des Lions. Ce lundi 21 novembre, le Sénégal a été défait par les Pays-Bas sur le score de 2 buts à 0. Outre le match, les champions d’Afrique ont aussi perdu deux de leurs cadres que sont Cheikhou Kouyaté et Abdou Diallo.

Pour le premier cité, il serait out pour les 2 prochaines rencontres du Sénégal contre le Qatar et l’Équateur à cause d’une déchirure musculaire. Mais pour le défenseur du RB Leipzig, la nature de sa blessure n’a pas encore été dévoilée.