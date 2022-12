Après la déclaration de Sonko : la réplique salée d’Adij Sarr

Le maire de Ziguinchor a souligné dans sa déclaration que Adji Sarr s’est montrée «correcte envers» lui. Ajoutant qu’il trouve qu’elle est «dépassée par les événements» et qu’il recommande à ses parents de «récupérer leur fille».

Adji Sarr a, ce mercredi dans une vidéo apporté la réplique au leader de Pastef. L’ex-masseuse dit être pressée de retrouver Ousmane Sonko au cour d’ un procès public.

« Contrairement à ce que tu as dit tu (Ousmane Sonko) n’a répondu à aucune question. Tu as a refusé systématiquement la confrontation. Pourquoi tu t’es déplacé. pour faire une confrontation avec Me El Hadi Diouf? »