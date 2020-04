Après-Covid : Interrogations autour d’un « nouveau vaccin » obligatoire pour voyager

En pleine crise sanitaire liée au coronavirus, l’après-Covid-19 suscite déjà des interrogations quant aux mutations profondes que pourraient connaître les sociétés et qui risquent d’affecter les relations internationales. Bill Gates dont la fondation s’intéresse à tout ce qui touche à la population, a émis des propos qui suscitent des interrogations.

« Nous devrons un jour avoir des certificats indiquant qui est une personne qui a guéri, qui est une personne qui a été vaccinée… Parce que vous ne voulez pas que les gens se déplacent dans le monde où vous aurez des pays qui n’auront pas la situation sous contrôle, malheureusement », recommande le milliardaire américain en vue de l’après-Covid.

Mais pour le billettiste du quotidien national Le Soleil, « cela pose un grand débat éthique quant à la liberté de la personne de se faire vacciner ou pas et, surtout, sans vouloir remettre en cause l’intérêt de la vaccination, on peut légitimement se demander ce que contient réellement ce vaccin que l’on cherche à imposer à tout un chacun ».

Notre confrère propose que l’Afrique s’organise pour faire en sorte « que son Centre de contrôle des maladies (Cdc) basé à Addis-Abeba puisse, de concert avec des laboratoires africains de référence, analyser la composition des vaccins et même les produire elle-même si possible sous licence »