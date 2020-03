APRÈS 2 ANS D’EXISTENCE, MACKY FÉLICITE LA DER

Présidant la troisième cérémonie de remise de financements de la Délégation générale de l’entreprenariat rapide pour les femmes et les jeunes (Der/fj) coïncidant avec les deux ans de son lancement, Macky Sall a loué « l’excellent travail »de Papa Amadou Sarr et son équipe. Et s’il devait leur noter, il leur donnerait un « AAA » soit la meilleure note possible. Ce d’autant qu’en deux ans d’activité, la Der tire un bilan satisfaisant.

Durant cette période, la Der a octroyé des financements à 200 mille bénéficiaires directes et indirects, pour un montant global de 31,2 milliards de francs CFA. Ainsi, 68 289 bénéficiaires ont reçu des financements à travers le guichet d’autonomisation économique. Alors que beaucoup étaient sceptiques sur le remboursement des créances, Papa Amadou Sarr annonce un taux de recouvrement de 75%. « Rien qu’en 2019, nous avons recouvré 5 milliards de francs CFA », se félicite-t-il. « Tant que vous rembourserez, nous mettrons plus de ressources », promet Macky Sall qui, joignant l’acte à la parole, instruit le ministre des Finances de décaisser 10 milliards de francs CFA à titre de contrepartie de l’Etat dans le cadre du projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales qui bénéficie d’un appui conséquent de la Bad, de l’Afd.