Après 14 ans de mariage Pascal découvre l’infidélité de sa femme et menace de la divulguer

Pascal Abaran , âgé de 54 ans est accusé par sa femme de menace de violence, atteinte à l’intimité de la vie d’autrui et détention illégale d’arme. Après 14 ans de mariage, l’homme éperdument amoureux de sa femme découvre qu’elle avait un amant . Sous l’effet de la colère, le mari cocu menace de divulguer son infidélité. Le journal L’AS de ce 24 juillet informe que Pascal avait nié toute accusation porté sur sa personne.

Hier (23 juillet 2020) au tribunal des Flagrants délits de Dakar, il a déclaré son inconditionnel amour pour son épouse comme toujours et explique le jour où sa femme Elisabeth lui a fait savoir qu’elle avait un autre prétendant, il croyait que sa vie n’avait plus de sens. C’est ainsi qu’il a menacé de la tuer. Pascal de déclarer devant le juge que son amour pour la dame était au dessus de tout et qu’il ne comptait pas divorcer.

En 2016, Pascal révèle qu’il s’est levé vers 3 h du matin laisser seul dans le lit par sa femme. Elisabeth informe que son Époux a créé un compte Facebook pour leur fils âgé de 11 ans afin de lui lancer des piques comme: « Ne vous mariez pas avec une sale pute qui a l’air d’une sainte », sur le réseau social. Délibéré le 28 juillet prochain.