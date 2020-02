« Appel à l’insurrection »: Retour de parquet pour Ardo Gningue

Le président du mouvement «Sénégal va mal», Ardo Gningue n’a toujours pas été fixé sur son sort. Il a été arrêté par la police vendredi dernier à son domicile à Tivaouane pour avoir appelé à manifester devant le Palais de la République pour faire libérer l’activiste Gui Marius Sagna. Le même jour, il a été transféré au siège de la Division des investigations criminelles (Dic) à Dakar. Hier, il a été déféré hier au parquet de Dakar. Mais son face-à-face avec le procureur de la République n’a pas eu lieu. Il a bénéficié d’un retour de parquet, renseigne le quotidien L’As. Selon Khoureysi Ba, il est reproché à son client d’actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves. Des faits graves qui nécessitent l’ouverture d’une enquête. Ce qui est ahurissant dans cette affaire, d’après Me Bâ, c’est qu’on parle d’actes, alors qu’il s’agit en réalité d’une vidéo. Dans ce dossier, dira-t-il, c’est la liberté d’expression qui est encore frappée de plein fouet. Car il n’y a pas d’actes. Pour Khoureysi Bâ, les grilles du Palais ne sont pas un sanctuaire et tout Sénégalais peut aller se plaindre.