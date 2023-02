Appel 2023 : Pèlerinage à Diamalaye pour un Yoor-Yoor commémoratif

Après Cambérène pour la cérémonie d’ouverture et Ngor où tout a commencé p Baye Laye, où également son âme a vécu pendant mille (1000) ans, Yoff pour la boucle, accueille ce mercredi les milliers de fidèles pour le Yoor-Yoor Diamalaye, lieu où l’arabe blanc qui s’est noirci a lancé son Appel en 1883.

Rideau aujourd’hui à Yoff-Diamalaye, qui sera noir de monde, sur la 143ème édition de l’Appel de Mame Limamou dont le thème est Paix et Développement.

Le site de la célébration de ce Yoor-Yoor est souvent le théâtre d’apparitions particulières, entrainant une ferveur populaire, des transes. En 2016, entre autres, le premier khalife de la confrérie, Seydina Issa Laye, a été aperçu selon des fidèles.

En effet, Dieu a chargé Mame Limamou d’appeler les hommes et les djinns pour les guider vers lui. Il répétait à haute voix :

« Venez répondre à l’appel de Dieu », et déclara : quiconque, autre que moi, lance un tel appel, ne pourra le répéter plus d’un an ».

Par ailleurs, il a été raconté que la nuit qui précéda le vendredi, jour du rappel à Dieu de Seydina Limamou, l’eau salée de la mer devint douce sur une partie s’étendant de l’endroit de la mer qui faisait face à la porte de la maison de Limamou jusqu’à la hauteur de l’endroit où il fut inhumé. Et c’est seulement à l’intérieur de ces limites que l’eau de la mer était dessalée.

Eusskeuy !