Anta Babacar à Kaolack : Un accueil triomphal et des échanges chaleureux avec les chefs religieux

La candidate à la présidentielle de février 2024, Anta Babacar Ngom Diack, séjourne actuellement à Kaolack.

La Présidente du mouvement Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) a débuté sa tournée dans la ville en fanfare, accueillie par une foule en liesse et escortée par un cortège de plus de 200 motards, c’était l’effervescence.

Une visite marquée par des rencontres enrichissantes avec d’éminents chefs religieux et une réception chaleureuse de la part de la communauté locale. La candidate a rencontré de hautes personnalités tout au long de la journée du jeudi 21 septembre. Ces visites comprenaient des rencontres avec Cheikh Mahi Niass, le Khalife Général de Médina Baye Niass, Cheikh Ahmed Tidiane Niass, Khalife de Leona Niassene, un arrêt au Mausolée d’El Hadji Abdoulaye Niass, au domicile d’El Hadj Serigne Diabel Ka à Leona, ainsi qu’à la résidence de Serigne Babacar Kane à Leona Kanel. La délégation a terminé sa tournée à la résidence de Serigne Bassirou Mbacké.

Les guides religieux, d’une seule voix, ont exprimé leur soutien à la candidature d’Anta Babacar Ngom Diack à la présidence, l’encourageant à poursuivre ses ambitions avec détermination. Ils ont salué son courage et son engagement envers le service public.

Le lendemain, la Présidente du Mouvement ARC a visité plusieurs familles et reçu beaucoup de délégations.

Ce passage à Kaolack renforce son lien avec la communauté locale et souligne son attachement envers la diversité culturelle et religieuse du Sénégal. La candidate a exprimé sa gratitude envers les habitants de Kaolack pour leur chaleureux accueil et a réaffirmé son engagement à travailler pour le bien-être de tous les Sénégalais