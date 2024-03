Annulation de l’élection : Quand le recours du PDS rappelle un combat mené par Sonko

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a saisi, le lundi 11 mars, la Cour suprême pour un recours en annulation de la Présidentielle prévue le 24 mars prochain. En clair, les libéraux, qui souhaitent que leur candidat Karim Wade soit réintégré dans le processus électoral, demandent au juge d’ordonner la suspension du décret 2024-690 du 6 mars 2024 abrogeant le décret 2023-339 du 16 février 2023 et fixant la date de la prochaine élection présidentielle. Le PDS souhaite aussi voir les décrets 2024-691 du 6 mars 2024 portant convocation du corps électoral et 2024-704 du 7 mars fixant la période de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024 annulés.



Cette démarche de reporter la Présidentielle, alors que les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel sont en plein dans la campagne électorale, rappelle un certain Ousmane Sonko qui a voulu, en 2016, faire annuler le référendum pour excès de pouvoir. Le même argument invoqué aujourd’hui par le PDS.

Dans son arrêt n°19 du 17 mars 2016, la Cour suprême avait déclaré « irrecevable le recours en annulation formé par Ab A contre les décrets n° 2016-261 du 18 février 2016, 2016-262 du 19 février 2016 et 2016-306 du 29 février 2016 et portant respectivement fixation de la date du référendum et convocation du corps électoral, organisation du référendum et publication du projet de loi portant révision de la Constitution ».

Cette jurisprudence a été soulevée par certains dès que le recours du PDS a été annoncé, pour dire que les partisans de Karim Wade n’auront aucune chance.