Un animateur de radio arrêté pour escroquerie

Dame Seck alias «Seck Ndanane», animateur de radio à Banjul et son acolyte Pape Ndiaye dit Pape Or à Serrekunda (Gambie) ont été placés sous mandat de dépôt pour escroquerie sur un lingot d’or de 22 millions FCfa. Ils ont été mis à la disposition de la Dic par Interpol Banjul suite à la plainte de Mamadou Ngom vivant à Paris.

Mamadou Ngom avec qui il avait conclu un marché de vente d’un kilogramme en janvier 2023 ne savait pas qu’il avait affaire avec des truands. En effet, c’est sur la base des vidéos envoyées par Dame Seck montrant d’énormes quantités d’or et de pièces précieuses via WhatsApp que le plaignant a investi dans le business d’or avec 22 287 378 FCfa.

Pour mieux le ferrer, il fait entrer en jeu son ami Pape Ndiaye alias Pape qui envoie à Mamadou Ngom de faux documents comme un certificat de non criminalité et de non gage signés par le Directeur du commerce de Guinée, un certificat d’analyse au nom de Mamadou Ngom signé par le Directeur des mines