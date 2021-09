A l’instar du pays tout entier qui s’est, ce dimanche 26 septembre 2021, souvenu du drame du bateau “le Joola”, à Ziguinchor cette commémoration a été faite dans la douleur. Face aux officiels venus de Dakar pour l’occasion, M. Abdoulaye Baldé, le premier magistrat de la ville a rappelé les causes qui ont permis la survenue de drame. Mais, aussi, profité de l’occasion pour réaffirmer le besoin pressant des Ziguinchorois de disposer de routes praticables.

Dix neuf années ont passé. Mais, ni le temps ni les pratiques gouvernementales pour faire oublier ce drame n’ont réussi à enlever, le douloureux souvenir du plus grand drame de l’histoire maritime, de la mémoire des Ziguinchorois. Ce 26 septembre 2021 alors que le reste du Sénégal était à Touba pour célébrer “la victoire de Cheikh Ahmadou Bamba sur la volonté du colonisateur français de faire de ce pays une terre d’incroyance”, à Dakar comme à Ziguinchor nombreux sont ceux-là qui ont été replongés dans le deuil des 2000 victimes du bateau le Joola. En leur compagnie, Abdoulaye Baldé, le maire de la commune, est venu recevoir les ministres Sidiki Kaba des Forces armées comme son homologue Abdoulaye Diop de la culture.

Si les Forces armées sont les principaux responsables de ce drame, puique c’est l’amée qui exploitait ce bateau, et que cela explique la présence de son ministre Sidiki Kaba, la participation d’Abdoulaye Diop à cette commoration est due au fait que c’est à son département, la culture, que le gouvernement a confié à la réalisation du mémorial-musée du bateau Le Joola. Et parlant au nom du gouvernement, Me Sidiki Kaba a promis que ce mémorial sera disponible en 2022. En attendant de voir matérialisé cette promesse, le maire de la ville de Ziguinchor, lui, à d’autres urgences. Et il les a fait connaitre à Me Sidiki Kaba comme à l’ensemble de son gouvernement. Pour Abdoulaye Baldé, les mêmes causes qui ont créé le drame du Joola sont toujours d’actualité: indisponibilité de routes praticables pour désenclaver Ziguinchor.

Pour que nul ne l’ignore, Abdoulaye Baldé a rappelé que le pont Emile Badiane est devenu un danger réel. Et cela a déjà causé de nombreux accidents qui ont couté des vies. Aussi, pour le maire de cette ville qui a enregistré 971 morts au cours de ce naufrage survenu aux larges des côtes gambiennes, ce drame doit servir de leçons aux vivants. “Si notre région, cette nuit-là, a payé un lourd tribut, le pays tout entier a été consterné par ce drame ressenti au delà de nos frontières. Depuis cette nuit sinistre des entières sont hantées par le souvenir d’un être disparu dans les flots et sans sépulture. Parmi les plus affectés figurent les enfants qui n’ont pas eu la chance de grandir devant leurs pères et mères.” A fait savoir Abdoulaye Baldé.