Aminata Tall, ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental ( CESE ne cache pas son amertume dans la tournure que les élections législatives du 31 juillet prochain ont prise. L’ex-maire de Diourbel, membre de la coalition présidentielle fait savoir que « ce qui se passe est tout sauf une élection.»

« Ces législatives, vous pouvez les appeler comme vous voulez mais ce ne sont pas des élections. Casser la logique des listes majoritaires et proportionnelles puis décréter que l’une ne compatira qu’avec des suppléants et que l’autre ne le fera qu’avec des titulaires, ça n’existe nulle part dans le monde. Comment serait-il possible de remplacer des titulaires ou des suppléants en cas de décès ? Sur quelles lois se baserait-on dans ce cas ? Tout cela est dépourvu de toute logique élémentaire », a regretté Aminata Tall, en marge d’une cérémonie à Diourbel.

Pour Aminata Tall, la démocratie construite dans notre pays doit être consolidée de jour en jour, mais là, « elle est en train d’être affaiblie. Il faut donc que tout le monde s’y oppose.»

Pour ce qui est d’un report ou au maintien des scrutins législatifs, Aminata Tall de marteler sa position sur l’organisation des législatives qui n’obéit pas les règles démocratiques. « Tout ce que je sais, et je le redis, c’est que ces élections qu’on veut organiser le 31 juillet 2022 ne sont pas des élections », a-t-elle lâché sous les applaudissements de ses partisans.