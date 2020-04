Aminata Assome Diatta sur l’approvisionnement du marché : « Nous avons des stocks pour une période de 3 à 6 mois »

Le commerce mondial fonce droit vers une chute vertigineuse à cause du Coronavirus mais la situation n’est pas encore alarmante au Sénégal. Une assurance du ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises.

« Nous avons pris toutes les dispositions avec les acteurs, notamment les commerçants qui ont anticipés et donc ont fait des commandes, ce qui nous permet quand même d’assurer un approvisionnement correct du marché et de veiller sur la stabilité des prix », a fait savoir le ministre sur IRadio.

Selon Aminata Assome Diatta, le pays a de quoi nourrir son peuple pendant quelques mois.



« Nous avons des stocks qui peuvent nous permettre un approvisionnement correct pour une période de 3 mois à 6 mois. Ça dépend des produits ».

Si la crise sanitaire perdure, ce sera pénible pour le monde. Cependant le ministre du Commerce rassure les populations.

« Il y a déjà des arrivées de cargaisons que nous attendons durant le mois d’Avril et de Mai. Il est vrai qu’il y a certains pays notamment la Chine, le Vietnam entre autres qui sont en confinement et qui n’arrivent plus à livrer les commandes mais nous avons reçus des informations quant à la reprise prochaine des activités d’exportation. Donc on travaille pour un approvisionnement régulier mais on travaille également à booster la production locale et faire en sorte que nous profitions un peu de cette période pour booster notre production », a-t-elle précisé.

Selon l’Organisation mondiale du commerce, les échanges commerciaux devraient accuser une baisse à 2 chiffres de 13 à 32% dans presque tous les pays du monde. Un coup dur pour le commerce mais qui, pour beaucoup d’observateurs, pourrait être une chance unique pour certains pays de promouvoir le consommer local.