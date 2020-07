Aly Ngouille Ndiaye met les sénégalais devant leurs responsabilités

Le ministre de l’Intérieur ne doute pas de la bonne approche faite par le Président de la République Macky Sall en levant l’état d’uregnce et le couvre feu, lundi dernier.

« Après trois de couvre-feu le président de la République dans son message a demandé la levée de l’état d’urgence assorti du couvre-feu. Donc, nous sommes en train de prendre des dispositions. Nous étions en train de prendre des mesures d’assouplissement et nous considérons qu’aujourd’hui nous sommes à l’étape ultime.

Maintenant dans cette affaire, chacun d’entre nous doit savoir qu’il a un rôle à jouer. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque individu.

Aujourd’hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous allons continuer quand même à surveiller les grands rassemblements pour le respect des ports de masque parce que les gens doivent se protéger et protéger les autres », a t-il fait savoir.