Alliance entre Mimi et Sonko : la réaction de Ngouda Mboup

Membre de la Haute autorité de régulation de Pastef, Ngouda Mboup était l’invité de l’émission “Faram Facce”, hier, sur la Tfm.

Face à Pape Ngagne Ndiaye, la supposée rencontre entre Ousmane Sonko et Mimi Touré était à l’ordre du jour. Lorsqu’on lui a demandé son avis sur une possible alliance “contre nature” entre l’opposant et l’ancien bras droit de Macky Sall, qui a mené quasiment tous les combats au côté du système de Macky que Sonko veut combattre, Ngouda Mboup a soufflé entre le chaud et le froid.

“En politique, surtout au Sénégal, il ne faut jamais dire jamais. En 2000, lorsque Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, on a vu qu’il y avait des alliances contrenatures. Il a été soutenu par la gauche de Landing Savané, Abdoulaye Bathily, etc. Sonko et Mimi sont des leaders politiques. S’ils devaient s’allier, c’est eux qui savent ce que leur parti peut en gagner. Nous, en tant qu’haute autorité de régulation, ce n’est pas notre ressort“, a-t-il déclaré.