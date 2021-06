10 après, Alioune Tine, l’une des figures emblématiques du 23 juin, pense que cette commémoration de ce jour «inoubliable» est encore d’une actualité brûlante. Faisant le bilan depuis 2011, le droit-de-l’hommiste trouve « qu’on a fait du surplace ou pire, régressé sur toute la ligne ». Et ceci, « dans un contexte de plus en plus tendu et violent ».