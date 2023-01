Alioune Tine : « Le livre de Cheikh Yérim Seck est une bombe à fragmentations… »

«Macky Sall face à l’Histoire : passage sous scanner d’un pouvoir africain», est un livre écrit par Cheikh Yerim Seck. Ce livre édité par L’Harmattan qui s’articule essentiellement sur la gouvernance de l’actuel président de la République du Sénégal Macky Sall doit paraître ce samedi 14 janvier 2022. Une « Bombe à fragmentations » selon Alioune Tine.

« La Bombe à fragmentations de Cheikh Yerim Seck, Macky Sall face à l’histoire, Chapitre5 : La gouvernance non sobre et non vertueuse, mérite absolument d’être le détour. Le rapport de la Cour des Comptes qui a soulevé l’indignation et la colère des sénégalais est très modérée à côté », a Twitté Alioune Tine de Africajom.