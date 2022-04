Dans un tweet, mardi, le président-fondateur du Think-Thank Afrikjom Center a dénoncé la détention de l’imam Cheikh Oumar Diagne. Selon Alioune Tine, ce qu’on reproche à ce membre du Collectif « And Sam Jikko Yi » est une absurdité. Il demande sa libération.

« La détention de l’imam Cheikh Oumar Diagne pour ce qu’on lui reproche est une absurdité. Les dérapages dans le débat public ne se règle pas en justice mais par le débat démocratique. Sa libération sera salutaire par la démocratie sénégalaise« , a notamment tweeté le doit-de-l’hommiste.

Mandat de dépôt

Cheikh Omar Diagne a été placé sous mandat de dépôt, jeudi dernier, par le juge d’instruction du 2è cabinet, pour menaces, injures publiques, diffamation et insultes via un système informatique. Ce, après 48 heures de garde à vue à la Division des investigations criminelles (Dic).

Rétrospective

Pour rappel, le 16 mars dernier, Cheikh Oumar Diagne révélait pourquoi Djibril War a porté plainte contre lui. « C’est une plainte de Djibril War (…) et je me ferai le plaisir d’apporter les preuves de ce que j’avance sur la Pga et le rôle de ses membres dans l’agenda Osig », avait-il déclaré sur sa page Facebook.