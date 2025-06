Alioune Tine alerte sur les dérives autoritaires d’un pouvoir qui multiplie les convocations d’opposants, d’activistes et de journalistes. Selon lui, ces pratiques risquent d’étouffer la démocratie et de transformer les prisons en fabrique de héros politiques.

« À force de convoquer des opposants politiques, des activistes ou des journalistes à la DIC ou à la Cybercriminalité pour poser ce genre de question, on finira par créer un vrai malaise démocratique, en créant des détenus politiques arrêtés et emprisonnés pour avoir exprimer leurs opinions. Malaise parce que ça ne nous change guère du passé », déclare Alioune Tine.

Selon lui, la prison finira par fabriquer des héros politiques. Le passage obligé pour gagner plus de valeur, de considération et de reconnaissance sociale. «Il faut libérer Moustapha Diakhaté et le laisser s’exprimer sur la situation politique comme il le ressent en tant qu’opposant au régime. Sa fonction est de critiquer, de déprécier ceux qui gouvernent avec le lexique qui lui convient, puisqu’il s’agit d’analyse lexicale à la DIC », demande-t-il.