Le député de Ranérou, Alioune Demboury Sow qui avait appelé les Peulhs à défendre là la machette la candidature de Macky Sall à un troisième mandat, en 2024, ne recule d’un iota. Homonyme de Seydina Alioune (compagnon du Prophète Mouhamed), il dit éprouver du plaisir à être surnommé “boroom diassi yii”.

Même pas peur…

“Je n’ai peur de rien. Même quand je dors, j’ai mon sabre sous mon lit”, a déclaré Alioune Demboury Sow, Président du Conseil Départemental de Ranérou, répondant à ses collègues députés qui le raillent en le surnommant “borom diassi yi”.

Détracteurs…

Alioune Demboury Sow confie avoir dépassé les commérages. Mieux, il avertit ses détracteurs. “Je n’ai peur de rien. Quand on meurt, soit on va au paradis ou en enfer et je suis un bon musulman, car je prie tout le temps”, poursuit-il.