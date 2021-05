Algérie: annonce d’une réouverture partielle des frontières

C’est une décision très attendue. En Algérie, les frontières vont commencer à rouvrir partiellement dans deux semaines, à partir du 1er juin, selon la présidence. Le pays a fermé toutes ses frontières, il y a plus d’un an, le 17 mars 2020, en raison de la pandémie de coronavirus. Les modalités précises de cette réouverture n’ont toutefois pas encore été communiquées. Elles doivent l’être dans une semaine.

Cinq vols par jour sont prévus, à partir du 1er juin, à destination et en provenance des trois plus grandes villes d’Algérie : Alger, Constantine et Oran. C’est ce qu’indique un communiqué publié, dimanche 16 mai, par la présidence algérienne qui précise que le Conseil des ministres a approuvé des propositions en faveur d’une ouverture partielle des frontières terrestres et aériennes.

L’entrée sur le sol algérien devra se faire dans des conditions sanitaires très encadrées. Selon le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, les personnes arrivant en Algérie devront présenter un test PCR négatif de moins de 36 heures et se soumettre à des examens considérés comme fiables par les autorités algériennes.

