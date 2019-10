Alexeï Leonov, le premier homme à être sorti dans l’espace est décédé à l’âge de 85 ans

Le cosmonaute soviétique, premier homme à avoir effectué une sortie dans l’espace, en 1965, et commandant de la première mission spatiale conjointe de l’URSS et des Etats-Unis, est mort vendredi à 85 ans.

Son nom est moins célèbre que Iouri Gagarine, premier homme envoyé dans l’Espace, ou Neil Armstrong, premier homme sur la Lune. Pourtant Alexeï Leonov est lui aussi entré dans l’Histoire de la conquête spatiale.

Le Russe, décédé ce vendredi 11 octobre, restera à jamais le premier homme à être sorti dans l’Espace. Le cosmonaute s’est éteint à l’âge de 85 ans.

C’était l’époque où les Russes, déjà premiers à avoir envoyé un homme, satellite et un singe dans l’espace, collectionnaient les exploits. En mars 1965, quatre ans après le vol historique de Gagarine, Alexeï Leonov réalisait la toute première sortie extravéhiculaire dans l’espace, au cours de la mission Voskhod 2.

L’ancien Major de l’armée de l’air est décédé ce vendredi à 85 ans des « suites d’une longue maladie », a indiqué sa collaboratrice Natalia Filimonova.

« Je m’avançais vers l’inconnu et personne au monde ne pouvait me dire ce que j’allais y rencontrer », avait-il notamment décrit suite à cette prouesse, qui avait duré une dizaine de minutes. « C’était un silence impressionnant, comme je n’en ai jamais rencontré sur Terre, si lourd et si profond que je commençais à entendre le bruit de mon propre corps ».

Il avait également commandé la toute première mission spatiale conjointe de l’URSS et des Etats-Unis.