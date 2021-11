Album de Youssou Ndour: Top 3 des titres qui feront fureur sur Tik Tok

Ce 12 Novembre sortira le nouvel album de Youssou Ndour intitulé « Mbalakh ». Composé de 12 titres, il a été écouté ce mercredi en exclusivité par la presse écrite et en ligne. Une occasion pour Seneweb, avec un brin subjectif, de décliner le morceaux qui feront sûrement fureur sur les réseaux sociaux. Principalement sur Tik tok, la plateforme actuelle la plus adéquate pour découvrir et promouvoir de nouvelles musiques.

« Gagganti ko »: Un appel à l’amour

Dans ce titre qui ouvre l’album, Youssou Ndour parle d’amour. Un registre qu’il maîtrise. Les paroles appellent les couples à s’aimer, se respecter, s’entraider et surtout à se comprendre. « Une chanson qui vient à point nommé suite à cette histoire tragique entre le Dr Palla Paye, ses enfants et son épouse. Youssou Ndour en chantant essaye toujours de solutionner les maux de la société. Ici il met en avant l’importance de se comprendre et de s’aider mutuellement à aller de lavant », révèle Bouba Ndour.

« Gaganti ko » sera sûrement le préféré des mélomanes romantiques et des amoureux. Sa particularité est surtout définie par les notes de Kora qu’on y retrouve. Elles sont assurées par le virtuose de la musique Mandingue, Balla Diabaté, frère de Sidiki Diabaté.

Mool, « Du 100% sénégalais »

Ici on retrouve du « Mbalakh pur et dur », comme a l’habitude de le dire le célèbre percussionniste Mbaye Dièye Faye. D’ailleurs dans cette chanson, il accompagne le Roi du Mbalakh. « Mool » s’adresse aux pêcheurs et les invite à la prudence en mer. Le son rythmé sera sûrement aimé par ceux qui adorent les musiques qui font bouger. L’ambiance y est assurée. Bouba Ndour en la dévoilant la décrit comme du « 100% sénégalais, entre les tam-tam et la partition de Mbaye Dièye Faye ». Pour Seneweb, le morceau sera parmi les tubes de cette fin d’année et de cet album.

« Fay Borr »,

« Je pensais que quand on parle de payer ses dettes, il s’agissait uniquement de celles financières, mais il y en a d’autres. Je l’ai su grâce à cette chanson », énonce d’emblée Bouba Ndour en faisant écouter aux journalistes la chanson « Fay Borr ». Ici Youssou Ndour invite ceux qui l’écoutent à payer leurs dettes émotionnelles. Dans une société où l’égoïsme, les trahisons, mensonges deviennent monnaie courante, il rappelle qu’il est important de rendre le bien par le bien. D’où la notion de « dettes ». Pour le leader du Super Étoile, il est important que l’on revienne aux valeurs fondamentales qui ont toujours fait la beauté de la société sénégalaise. Parmi lesquelles l’honnêteté, la sincérité et la gentillesse dans les relations humaines.

Les paroles plairont sûrement à la gent féminine, surtout pour les femmes qui sont adeptes de notre fameux « Garouwalé ». Seneweb parie qu’il fera autant de succès ou plus sur les réseaux sociaux que « Ma Ngui Baxx » de Dieyla ou « Doma téré Dound de Viviane ».