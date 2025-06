Aïssata Tall Sall : « je ne peux pas voter la loi de finances rectificative 2025»

Présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, Aïssata Tall Sall a exposé ses inquiétudes au ministre des Finances et du Budget, ce samedi, au cours de la séance plénière sur l’examen du Projet de loi de finances rectificative 2025.

« Dans le document que vous avez sur l’orientation budgétaire, vous dites que vous atteindrez ce taux de 20% de pression fiscale en 2029. Vous êtes le ministre des Finances, et il y a un vrai problème de chiffres. Je vous l’avais dit la dernière fois. Encore, le taux de croissance budgétaire que vous nous annonciez à 3% en 2025 et à 3% en 2029 dans le plan fédéral, le plan national de l’Europe, Monsieur le ministre, il faut revoir ces chiffres-là. Vous ne pouvez pas oublier que la pression fiscale va être de 20% en 2025 et annoncée dans le document qui suit, elle sera de 20% en 2029 », a affirmé la parlementaire.

Face à Cheikh Diba, elle lance : «Et pour aujourd’hui, dans le sens de trouver des solutions, vous nous parlez de gestion prudente de la dette ». Sur ce, elle avance qu’elle doute de la sincérité de la Loi de finances rectificative (LFR). « Je ne peux pas la voter », annonce-t-elle.

Toujours lors de sa prise de parole, la député a déclaré : « Monsieur le ministre, quand Abdou Mbow est venu à ce pupitre, vous avez eu une réaction presque de politique pour quelqu’un qui n’en fait pas, même si on vous encourage à le faire. Ne glissez pas sur ce terrain. Vous l’avez dit vous-même, qu’ici au Sénégal, la tradition républicaine, c’est que les ministres de Finances en général ne font pas de politique. Restez comme vous êtes ! ».