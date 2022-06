Agriculture : les exportations de mangues ont atteint un niveau record…

Avec cette performance, d’après ECOFIN, ce segment vient affirmer une nouvelle fois son importance dans l’industrie horticole sénégalaise qui reste l’une des plus dynamiques de l’espace UEMOA.

A en croire L’As, elle intervient dans un contexte de forte chute des cours du produit sur le marché européen, son principal débouché entre le mois de juillet et le mois d’août en raison de la surabondance de l’offre en provenance d’autres origines comme le Brésil, la République dominicaine et Israël. Pour rappel, le Sénégal n’exporte qu’environ 10 % de sa récolte de mangues comprise entre 120000 et 150000 tonnes. Les cargaisons sont constituées principalement des fruits de la variété Kent et Keitt. La filière fournit des emplois à 20000 personnes et génère annuellement des recettes de 4 milliards FCFA.