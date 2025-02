Agressions et vols à Yeumbeul Comico : Un chauffeur de transport en ligne arrêté

Un chauffeur de taxi affilié à la société de transport en ligne B.K.G., identifié sous les initiales D.B., a été arrêté par la police de Yeumbeul Comico, dans la banlieue dakaroise, pour des faits d’agressions et de vols avec violences.

Profitant de son statut de conducteur, D.B. ciblait ses propres clients, les attaquant physiquement avant de leur dérober leurs biens, parfois par arrachage. Son mode opératoire, selon Les Echos, a fini par éveiller les soupçons, conduisant le responsable de la société B.K.G. à déposer une plainte afin de protéger l’image de l’entreprise.

Suite à cette dénonciation, une enquête a été ouverte, permettant d’identifier et d’interpeller le suspect. Il fait désormais face à une action judiciaire.

Selon le journal, dimanche 2 février dernier, Djiby B. rôde au volant de son véhicule-taxi dans les parages de la cité baptisée Scat-Urbam lorsqu’il se fait héler par une jeune femme. Il s’immobilise net aux pieds de la dame, baisse la vitre et l’interpelle.

Celle-ci se penche à la vitre de la portière avant pour passager de la voiture, pose son coude sur le rebord et sollicite une course. Une discussion est alors engagée autour du prix de transport.

Pendant que la jeune femme échange avec le taximan, ce dernier lui arrache des mains son téléphone de type IPhone. Il actionne aussitôt le levier de son véhicule, démarre en trombe et se lance dans une course folle sur la chaussée. Prise de court, la cliente pousse des cris d’orfraie, appelle au secours des passants à tout rompre et engage une course-poursuite avec le taximan, tout en se tenant la tête. De guerre lasse, elle renonce à la course-poursuite avec le chauffeur-agresseur et se résigne, indique le journal.

Un autre jour, poursuit le canard, le taximan arrive dans une boulangerie de Malika et désire acheter du pain. Voyant que la vendeuse est absente des lieux, il profite de l’occasion, subtilise le téléphone portable de celle-ci et dérobe une somme de 30.000 F Cfa dans le tiroir-caisse. Il file à l’anglaise, regagne son véhicule-taxi et disparaît. Mal lui en a pris. Car, il ignore qu’une caméra de surveillance est installée dans un endroit stratégique de la boulangerie. La caméra de surveillance filme alors le moindre geste du taxi-man-voleur.

“Les Echos” de préciser qu’au cours du visionnage des vidéos de la caméra, les responsables de la boulangerie identifient le taximan-voleur à l’œuvre avec le logo de la société de transport en ligne B.K.G, qui est floqué sur la carrosserie du véhicule. Une lettre plainte contre X est alors déposée à la police. Conscient de la gravité de ses forfaits, le chauffeur redoute d’être mis aux arrêts et disparaît avec le véhicule de service. Tout en gardant par devers-lui les recettes journalières (5.000 F Cfa par jour) durant six (6) jours.

Alerté des plaintes contre sa personne, Djiby guette les heures creuses de la nuit, débarque en douce à bord du véhicule de service, qu’il a entre-temps endommagé au niveau du pare-brise, et abandonne le véhicule aux alentours de la société de transport en ligne, avant de tailler la route. Interpellé dans la rue, il sera conduit au commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico. Il a été déféré devant le parquet du palais de justice de Pikine/Guédiawaye. Il est poursuivi pour vols avec violences et usage de moyen roulant (taxi), abus de confiance et destruction de biens (véhicule au pare-brise cassé) appartenant à autrui, souligne Les Echos.