Afro Basket U18 : le Senegal en quête de la première place cet après-midi face au pays hôte

Finaliste lors de la dernière édition, le Sénégal prend part à la 20e édition du Championnat d’Afrique FIBA U18 avec l’ambition d’aller le plus loin possible. Logés dans le groupe A, les Lionceaux ont rassuré lors de leurs deux premières sorties.

Pour leur entrée en lice, les protégés de Sir Parfait Adjuvon se sont imposés face à l’Algérie en dominant tous les quarts temps. Ousmane Ndiaye ( 21 points) et Mouhamed Faye auteur d’un double-double (16 points – 12 rebonds) ont été les artisans de la victoire du Sénégal qui a régné en maître lors de la seconde période. Un troisième bon 3e quart temps (23-11) pour terminer finalement (76-59).

Face au Bénin hier, le Sénégal a élevé le niveau, il a survolé le match. Sir Parfait a fait tourner son effectif et tous ont contribué à la brillante victoire. Mohamed Faye a encore réussi un double-double, de même que Seydina Limamou Faye, Ousmane Ndiaye est resté constant… Un premier et dernier quart-temps de feu pour plier le match. Les Lionceaux ont bien entamé (33-7) et conclu le duel (33-4) pour finir (94-39).

Les Lionceaux jouent leur dernier match de poule ce lundi face au pays hôte, le Madagascar, à 14h30. Un match décisif pour la première place du groupe A qu’occupe actuellement le Sénégal. Les deux équipes sont restées invaincues lors de leurs premières sorties.

La première équipe du groupe A affrontera la quatrième équipe du groupe B en quart de finale. Tandis que la deuxième équipe du groupe A affrontera la troisième équipe du groupe B. Les quarts de finale se joueront ce vendredi 12 août.