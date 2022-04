Le procès de Boffa Bayotte se poursuit toujours au tribunal de grande instance de Ziguinchor. Après les auditions des témoins, les avocats de la défense monte au créneau pour faire part aux populations ce qui ce passe dans la salle d’audience.

Selon l’avocat Me Adama Fall: “nous sommes entrain de tout faire pour démonter l’accusation portée contre certains personnes interpelées pour cette tuerie, cependant il faut noter qu’ils n’ont pas leur place dans cette salle d’audience”.

Sur la même lancée, Me Fall de faire savoir qu’ils ont été accusé de faits très graves sans pour autant que les enquêteurs ne prennent le temps de vérifier leurs alibis, encore moins les témoins qu’ils voulaient pro^posés pour leurs défenses.

En général, pour parler de procès équitable, il faut donner à toutes les parties les chances et les armes de se défendre contre l’accusation. Selon Me Fall, “la justice a trop favorisé l’accusation en ignorant de faire des réquisitions, auditionner des personnes. Et ce travail au préalable aller leur permettre d’écarter les personnes qui ne sont pas concernés“.

Cependant, il ajoute que: “avec l’audience, nous allons tenter de rétablir la vérité, jusqu’a présent, les enquêteurs n’ont jamais mis les pieds sur les lieux du crime. C’est un manquement des enquêteurs contre nos clients que nous dénonçons“.